5 زيوت تخلصك من رائحة العرق الكريهة

كتبت رانيا عامر

يعانى بعض الناس من رائحة الجسم الكريهة نتيجة زيادة العرق من ناحية، ومن ناحية أخرى قلة النظافة تؤدى إلى خروج مثل تلك الروائح غير المقبولة، لذا ينصح باستخدام أنواع مختلفة من الزيوت العطرية تضع على الجسم لكى تجعله عطر، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

تلك الزيوت العطرية مستخلصة من النباتات ليست ذات رائحة مبهجة فقط، بل تمتلك أيضًا خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، ما تجعل رائحة الجسم عطرية بشكل مستمر.

زيوت عطرية للجسم ​. زيت شجرة الشاى زيت شجرة الشاى يتميز بخصائصه المضادة للميكروبات، ما يجعله فعالاً في القضاء على البكتيريا المسببة للرائحة، ما عليك سوى خلط بضع قطرات مع زيت مثل زيت جوز الهند وتطبيقه على الإبطين للحصول على عطر منعش يدوم طويلا.

. زيت اللافندر لا يتمتع زيت اللافندر برائحة مهدئة فحسب، بل يعمل أيضا كمزيل طبيعي للعرق. يمكن لرائحته اللطيفة أن تخفي رائحة الجسم بينما تحافظ خصائصه المضادة للبكتيريا على نضارة بشرتك. قم بخلط بضع قطرات من الماء في زجاجة واستخدمها كبخاخ طبيعي للجسم.