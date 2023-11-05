5 زيوت تخلصك من رائحة العرق الكريهة

يعانى بعض الناس من رائحة الجسم الكريهة نتيجة زيادة العرق من ناحية، ومن ناحية أخرى قلة النظافة تؤدى إلى خروج مثل تلك الروائح غير المقبولة، لذا ينصح باستخدام أنواع مختلفة من الزيوت العطرية تضع على الجسم لكى تجعله عطر، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.
تلك الزيوت العطرية مستخلصة من النباتات ليست ذات رائحة مبهجة فقط، بل تمتلك أيضًا خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، ما تجعل رائحة الجسم عطرية بشكل مستمر.
زيوت عطرية للجسم
. زيت شجرة الشاىزيت شجرة الشاى يتميز بخصائصه المضادة للميكروبات، ما يجعله فعالاً في القضاء على البكتيريا المسببة للرائحة، ما عليك سوى خلط بضع قطرات مع زيت مثل زيت جوز الهند وتطبيقه على الإبطين للحصول على عطر منعش يدوم طويلا.
. زيت اللافندرلا يتمتع زيت اللافندر برائحة مهدئة فحسب، بل يعمل أيضا كمزيل طبيعي للعرق. يمكن لرائحته اللطيفة أن تخفي رائحة الجسم بينما تحافظ خصائصه المضادة للبكتيريا على نضارة بشرتك. قم بخلط بضع قطرات من الماء في زجاجة واستخدمها كبخاخ طبيعي للجسم.
.زيت الليمونزيت الليمون، المشتق من الحمضيات، له رائحة منعشة ومنشطة. كما أنه يتميز بصفات طبيعية مضادة للجراثيم. أضف بضع قطرات من زيت الليمون إلى اللوشن العادى أو غسول الجسم للحصول على دفعة منشطة ومقاومة للرائحة الكريهة.
.زيت النعناعيوفر زيت النعناع إحساسا بالبرودة ورائحة النعناع المنعشة. ويتميز بخصائصه المضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في مكافحة رائحة الجسم بشكل فعال. امزجي بضع قطرات من الزيت ثم ضعيه على نقاط النبض للحصول على عطر منعش.
عند استخدام الزيوت العطرية، تذكري دائما تخفيفها بزيت ناقل لتجنب تهيج الجلد، بالإضافة إلى ذلك، قم بإجراء اختبار الحساسية قبل وضع أي زيت جديد على بشرتك للتأكد من عدم إصابتك برد فعل تحسسي.
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