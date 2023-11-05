وزارة الصحة تقدم نصائح مهمة لاستخدام خوافض الحرارة للأطفال

كتب - وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة التى يجب اتباعها عند استخدام خافض الحرارة مع الأطفال، حيث تصمنت الآتي:-

1- الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي فورًا في حالة حدوث حمى (ارتفاع درجة الحرارة) لدى الطفل للتعرف على الإجراءات السليمة والأدوية المناسبة للحالة.​

2- يجب أن تُعطي للطفل جرعات دقيقة حسب وزنه ومراعاة عدم تجاوز الحد اللأقصى للجرعة.​

3- شُرب كثير من السوائل يؤدي إلى تحسين عملية تخفيض الحرارة عبر الجلد، وتعويض الماء المفقود أثناء التعرّق، أما الأطفال الرضع الأقل من 6 أشهر؛ فلا ينبغي إعطاؤهم سوى حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي.​

4- يحتاج الجسم إلى الراحة كي يتعافى، أما الحركة الزائدة فقد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم.​

5- الحفاظ على برودة الجسم، إذا لم يكن الطفل يترتجف، وارتداء ملابس خفيفة والحفاظ على درجة حرارة منخفضة في الغرفة. ​