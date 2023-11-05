وزارة الداخلية تكشف قضايا كسب غير مشروع بـ50 مليون جنيه وتضبط أسلحة ومخدرات

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 243 قضية مخدرات، و46 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 5918 حكما قضائيا متنوعا.

كشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 25 مليون جنيه).

ضبط هارب من 31 حكم

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة من ضبط (مالك مزرعة دواجن - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 24 سنة وكفالات مالية فى عدد 31 حكم بتهم "تبديد" وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

ضبط لصوص الدراجات النارية

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام (عاطل، سائق توك توك "لهما معلومات جائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد (5 ) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة (بلبيس، منيا القمح، الزقازيق)،كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

تحرير شخص وطفل مختطفين

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام شخصَين بإحتجاز أحد الأشخاص وطفل (سن 10) داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور والتعدى عليهما بالضرب.

بالإنتقال والفحص تبين صحة الواقعة وأن المجنى عليهما مصابان بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم وأن وراء إرتكاب الواقعة (نجارَين "لأحدهما معلومات جنائية") حيث قاما بالتعدى على المصابين بالضرب وإحداث إصابتهما على إثر عملهما برفقتهما فـى مجال النجارة وحال ترددهما على مسكنهما إكتشف أحدهما سرقة هاتف محمول ومبالغ مالية خاصين به على فترات، فقاما بإحتجاز المجنى عليهما والتعدى عليهما بالضرب مما أدى لحدوث إصابتهما وبمناقشة المجنى عليهما بما جاء بأقوال المتهمان إعترفا بسرقة الهاتف المحمول، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط تاجرين عملة

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (مالك ورشة وشقيقته "ربة منزل"- مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) لقيامهما بالإتجار فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى، حال تواجدهما بدائرة المركز.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية").

كشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد والمحول إليهم تلك الأموال وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 25 مليون جنيه ).

ضبط مخدرات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,300 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة- بندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات النارية) بحوزة 7 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" عدد من الأقراص المخدرة- طبنجة- فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

ضبط المتهمين بالتشاجر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان.. بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول "بائعى خضروات" - طرف ثان "4 عاطلين، ثلاثة منهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم" جميعهم مقيمون بدائرة المركز) بسبب خلاف على أولوية المرور أثناء سير الطرف الثانى مُستقلين تروسيكل (بدون لوحات معدنية تم ضبطه") قيادة أحدهم، وترجل الطرف الأول.. تبادلوا خلالها التعدى بالضرب مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبحوزة ثلاثة من الطرف الثانى (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الشابو) بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلاف ، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى.

ضبط هيروين

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن "الفيوم، الشرقية" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم ، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية" )، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة.. وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية لمخدرى "الحشيش، الهيدرو" - كمية لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام)، وضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية")، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة.. وبحوزتهما (2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين").

حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (61279) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (10991) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(475) مخالفة السير بدون تراخيص، و(1416) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(21) مخالفة موقف عشوائى، و(6) مخالفات شروط التراخيص.