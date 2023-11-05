فايز أبو حرب: الحكومة ركزت على تنمية الشيخ زويد ورفح بصفة خاصة

كتب عبد الحليم سالم

كشف فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء أن الحكومة خلال زيارتها الحالية ركزت على مشروعات تنموية متنوعة فى الشيخ زويد ورفح على وجه الخصوص، مما يساهم فى الاستقرار التام وفى عودة من تركوا أراضيهم بسبب الحرب على الإرهاب، وبالتالى عودة العمال مجددا إلى تلك المناطق، مشددا على رفض كل المصريين، وأهل سيناء على وجه الخصوص لأى مخطط لتوطين الفلسطينيين أو اجبارهم على ترك غزة، واللجوء إلى سيناء.

وخلال زيارته الأخيرة للعريش أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك 115 مليار جنيه ستنفقهم الدولة خلال الفترة المقبلة، لإنشاء وحدات سكنية لأهالى شمال سيناء، موضحا أن حجم مشروعات تنفذ فى الدولة المصرية حاليا يفوق مشروع واحد يمكن تنفيذه فى 10 سنوات.

أضاف النائب فايز أبو حرب أن الدولة المصرية كشفت عن مخططات تنموية جديدة وتجمعات جديدة للتنمية فى سيناء، مما يستكمل مشروعات التنمية التى تكلفت حوالى 750 مليار جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة، وفق ما أعلنته الحكومة بخلاف اعتماد 600 مليار جنيه للخطة التنموية الجديدة، لافتا أن هناك حالة فرح من أهالى سيناء ؛لزيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ولقاء مشايخ سيناء واتحاد القبائل برئاسة المهندس إبراهيم العرجانى، والاستماع إلى رؤية المشايخ والعواقل والنواب.