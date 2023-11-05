علماء يحذرون من فيروس نيباه ويصفونه بـ"الوباء القادم" وأخطر من كورونا

كتبت فاطمة خليل

حذر العلماء من أحد الفيروسات المميتة الموجودة في الوقت الحالي وأنها يمكن أن تصبح "الوباء القادم" بعد فيروس كورونا، وقالوا إن فيروس نيباه يمكن يكون أكثر الأمراض المعدية والأكثر فتكًا التي عرفتها البشرية.

وأوضح العلماء أنه يمكن لفيروس نيباه، أن يصيب الخلايا التى يوجد بها مستقبلات تنظم ما يدخل أو يخرج من الخلايا التي تبطن الجهاز العصبي المركزي والأعضاء الحيوية ويصل معدل الوفيات لهذا المتغير إلى 75 % مقارنة بفيروس كورونا، الذى يصل معدل الوفيات به أقل من 1%.

وتضم عائلة الفيروسات المخاطية أكثر من 75 فيروسًا، بما في ذلك فيروس نيباه والنكاف والحصبة والتهابات الجهاز التنفسي، وقد تمت إضافتها إلى قائمة مسببات الأمراض الوبائية للمعهد الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية التي يجب مراقبتها في شهر أكتوبر الماضى.

وأشار العلماء إلى أنه على عكس الإنفلونزا وكورونا فإن الفيروسات المخاطية "تتغير بشكل سريع"، ويبدو أنها لا تتحور أثناء انتشارها، لكنها أصبحت "جيدة جدًا في الانتقال بين البشر".

قال بنهور لي، عالم الفيروسات في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي بالولايات المتحدة الأمريكية، لصحيفة The Atlantic: "لقد تم تسلسل الأنفلونزا حتى الموت".

وتابع لي موضحًا أن هذا ليس هو الحال بالنسبة للفيروسات المخاطية لأن معظم الأشخاص المصابين بأحد الفيروسات التي يزيد عددها على 75 لا ينجون، ما يجعل من المستحيل تقريبًا تطوير العلاجات واللقاحات.

وتم التعرف على أول طفيلي تم اكتشافه في عائلة الفيروسات المخاطية، ويسمى الطاعون البقري، في عام 1902.

على الرغم من أن العلماء قد عرفوا عن الفيروسات المخاطانية منذ أكثر من قرن من الزمان، إلا أنهم لم يفهموا بعد كيفية انتقال الفيروسات إلى أنواع جديدة وطفرات تم إجراؤها لإصابة البشر.