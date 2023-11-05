اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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باتروشيف: روسيا تفوقت على منافسيها في الأسلحة الصاروخية النووية

الأحد، 05 نوفمبر 2023 05:00 ص
باتروشيف: روسيا تفوقت على منافسيها في الأسلحة الصاروخية النووية باتروشيف
ا ش ا

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أكد أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ، أن روسيا أصبحت تتفوق على منافسيها في الأسلحة الصاروخية النووية، للمرة الأولى في تاريخ تلك الأسلحة.
 
وقال باتروشيف على هامش منتدى معرض "روسيا" وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن "تنفيذ استراتيجية الأمن القومي لروسيا ساهم في الحفاظ على الاستقرار الداخلي في المجتمع، وتعزيز الإمكانات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والروحية لروسيا".
 
وشدد باتروشيف على أن الجيش الروسي يمتلك في الوقت الراهن أسلحة استراتيجية فريدة من نوعها، بما في ذلك الأسلحة فرط صوتية، مما يضمن الأمن القومي للبلاد لعدة عقود لاحقا.






باتروشيف

روسيا

مجلس الامن الروسى

الصواريخ النووية




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