اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 نوفمبر 2023 02:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة فى الفيوم

الأحد، 05 نوفمبر 2023 12:54 م
المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة فى الفيوم حبس - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين بيشوي النسر جميل، ومجدي محمدهريدي، وسكرتير تنفيذ ثروت حكيم، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات للمتهم "توبة م" 28 سنة سمكري، لإتهامه بقتل جاره رمزي م ر 25 سنة بسبب خلافات الجيرة بحي الصوفي بمدينة الفيوم.
 
وتعود تفاصيل الواقعة بمقتل "رمزي. م. ر" 25 عامًا، مقيم بمنطقة الصوفي، وتبين أن خلافًا نشب بين عائلتين بسبب لعب الأطفال، وتطور الخلاف إلى مشاجرة أستخدمت فيها الأسلحة البيضاء، نتج عنها مقتل شخص وإصابة آخرين.
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، كما تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي، لعمل تقرير تفصيلي عن أسباب الوفاة ووقتها وأحالت النيابة الواقعة إلي محكمة جنايات الفيوم، التي أصدرت حكمها السابق.






محكمة جنايات الفيوم

قضايا القتل بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة