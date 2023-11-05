المشدد 7 سنوات لبائع متجول قتل عاطلا فى مشاجرة بسبب خلافات بالإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17107 لسنة 2823 جنايات العامرية أول، بنشوب مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، أودت بحياته.

تبين أنه إثر خلافات سابقة بين المتهم "ح.م.ح" بائع متجول وبين المجني عليه "و.ال.ا" عاطل، نشبت بينهما مشاجرة، استهل المتهم خلالها سلاح أبيض سكين، وعاجل المجني عليه بطعنه في عنقه، فاحدث إصابته التي أودت بحياته، وأقر المتهم بتعديه على المجني عليه بالسلاح الأبيض إثر خلافات بينهما، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.