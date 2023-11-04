المؤبد لعاطل و5 سنوات لآخر لاحتجازهما عاملا وسرقته بالإكراه في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلانى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عماد عبد النبى العيسوى، والمستشار أحمد فاروق محمد، والمستشار خالد محمد صقر وسكرتير المحكمة محمود مصطفى، أولا حكمت المحكمة غيابيا، بمعاقبة المتهم "خ.ج.إ" بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وبمعاقبة المتهم "ص.م.ب" بالسجن 5 سنوات عما أسند إليه، والزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بسرقة بالإكراه.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 31453 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بقيام المتهمين بخطف المجنى عليه وسرقته تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أن المجنى عليه " م.ر.ع" عامل توجه إلى مسكن المتهم الأول "خ.م.ج" عاطل، للبحث عن شقيقته إلا أن المتهم تحصل على الهاتف المحمول الخاص به، وأحضر المتهم الثانى "ص.م.ب" عامل، واشهروا أسلحة بيضاء فى وجهه وقاموا باحتجازه داخل الوحدة السكنية، والتعدى عليه وسرقة مبلغ مالى خاص به كرها عنه، وطلبوا من أحد أسرته مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالة المتهمان إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.