الجامع الأزهر يواصل اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية

يواصل اليوم الجامع الأزهر والمحافظات الخارجية فعاليات الأسبوع الرابع والأخير من اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، حيث يؤدى 20400 دارس الاختبارات بالمراحل التمهيدية والمتوسطة والتخصصية بجميع فروع الرواق الأزهرى بالجمهورية.

وقد أرسلت الإدارة العامة للجامع الأزهر باحثيها بجميع محافظات الجمهورية خلال أيام الاختبارات، لمتابعة سير عملية الاختبارات ورصد أى مخالفات والتعامل الفورى معها، وكذا توفير حلقة وصل مباشِرة بين الدارسين وبين غرفة العمليات المنعقدة بالجامع الأزهر.

وفى سياق سابق ذكر الدكتور عبد المنعم فؤاد،أنه من المقرر أن تنعقد الاختبارات لما يزيد عن 20400 دارس، موزعة لجانهم على كافة محافظات الجمهورية، حيث يؤدى دارسو الرواق بكافة مراحله: التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية، اختباراتهم فى 27 مقرًا، وذلك تيسيرا عليهم.

تأتى هذه الاختبارات برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى، وبمتابعة من د. هانى عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، ود. أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.