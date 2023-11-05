أسعار الذهب اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في السوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2575 جنيها للجرام بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2940 جنيها.

عيار 21 يسجل 2575 جنيها.

عيار 18 يسجل 2225 جنيها.

الجنيه الذهب 20600 جنيه.

أسعار الذهب عالمياً شهد الذهب الأسبوع الماضي عمليات بيع من قبل المتداولين الذي قللوا من الاستثمار في الملاذ الآمن لصالح الاستثمارات الأعلى مخاطرة مثل الأسهم والعملات الأخرى، وقد اتضح هذا على أداء الذهب الذي فشل في الاستفادة من تراجع مستويات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

كما تعرض الذهب أيضًا لبعض عمليات جني الأرباح هذا الأسبوع، بعد زيادة الطلب على الملاذ الآمن خلال الثلاثة أسابيع الماضية في أعقاب اندلاع الحرب بين فلسطين وجيش الاحتلال، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السبائك بنسبة تصل إلى 10٪ في أكتوبر، وفق الرصد التحليلي من جولد بيليون.

والآن وبعد تراجع المخاوف من امتداد الصراع في الشرق الأوسط خارج حدود قطاع غزة إلى جانب المحاولات الدولية لتهدئة الصراح، تراجع الطلب بشكل تدريجي على الذهب كملاذ آمن في الأسواق.

وفي المقابل نجد أن البنك الاحتياطي الفيدرالي وافق توقعات الأسواق وقام بتثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة بين 5.25% - 5.50% ليبقي على سياسة التشديد النقدي وترك الباب مفتوح أمام إمكانية رفع جديد في سعار الفائدة، ولكن نبرة البنك شهدت حذر كبير خاصة في ظل قوة النشاط الاقتصادي الأمريكي.

وتتوقع الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 80٪ تقريبا أن يترك البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، وفي حالة حدوث هذا يكون البنك قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة كما تشير توقعات الأسواق.

المستثمرون غير متأكدين بشأن الطريقة التي سيتخذ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي القرارات في الاجتماعات المقبلة. وبالتالي ينتظر الجميع بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر اليوم في محاولة لمعرفة مستقبل السياسة النقدية.