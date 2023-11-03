أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، في السوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2550 جنيها للجرام، في حين يتجه السوق العالمي للذهب للإغلاق خلال الساعات القليلة القادمة على انخفاض أسبوعي طفيف.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2914 جنيها.

عيار 21 يسجل 2550 جنيها.

عيار 18 يسجل 2186 جنيها.

الجنيه الذهب 20400 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل صعوبة اكتساب الذهب للزخم بسبب عدم رغبة المستثمرين في اتخاذ مراهنات كبيرة قبل صدور تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقدم المزيد من الدلائل على مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع الذهب الفوري بشكل طفيف خلال تداولات الفورية بنسبة 0.1% ليتداول- وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون- عند المستوى 1989 دولار للأونصة، بينما يقبل الذهب على تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي بنسبة 0.9% بعد ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب.

شهد الذهب هذا الأسبوع عمليات بيع من قبل المتداولين الذي قللوا من الاستثمار في الملاذ الآمن لصالح الاستثمارات الأعلى مخاطرة مثل الأسهم والعملات الأخرى، وقد اتضح هذا على أداء الذهب الذي فشل في الاستفادة من تراجع مستويات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

كما تعرض الذهب أيضًا لبعض عمليات جني الأرباح هذا الأسبوع، بعد زيادة الطلب على الملاذ الآمن خلال الثلاثة أسابيع الماضية في أعقاب اندلاع الحرب بين فلسطين وجيش الاحتلال، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السبائك بنسبة تصل إلى 10٪ في أكتوبر.

والآن وبعد تراجع المخاوف من امتداد الصراع في الشرق الأوسط خارج حدود قطاع غزة إلى جانب المحاولات الدولية لتهدئة الصراح، تراجع الطلب بشكل تدريجي على الذهب كملاذ آمن في الأسواق.

في المقابل نجد أن البنك الاحتياطي الفيدرالي وافق توقعات الأسواق وقام بتثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة بين 5.25% - 5.50% ليبقي على سياسة التشديد النقدي وترك الباب مفتوح أمام إمكانية رفع جديد في سعار الفائدة، ولكن نبرة البنك شهدت حذر كبير خاصة في ظل قوة النشاط الاقتصادي الأمريكي.

تتوقع الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 80٪ تقريبا أن يترك البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، وفي حالة حدوث هذا يكون البنك قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة كما تشير توقعات الأسواق.

المستثمرون غير متأكدين بشأن الطريقة التي سيتخذ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي القرارات في الاجتماعات المقبلة. وبالتالي ينتظر الجميع بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر اليوم في محاولة لمعرفة مستقبل السياسة النقدية