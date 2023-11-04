5 أطعمة هتساعدك على محاربة الاكتئاب الموسمى

كتبت نهير عبد النبى

الاكتئاب الموسمي مصطلح نسمعه دائمًا، فمع تغيرات الجو يعانى الكثيرون من الاكتئاب وقد يصل الأمر إلى مشاكل صحية عديدة بسبب الحزن والاكتئاب وتقلبات المزاج، لذلك فى بعض الحالات قد ينصح بزيارة الطبيب للحد من الأعراض التى تظهر على المريض.

وحسب ما ذكره موقع doctissimo هناك بعض الأطعمة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ومحاربة الاكتئاب ومنها:

- الشوكولاتة ويفضل أن تكون داكنة

تعتبر الشوكولاتة من الحلويات المميزة التى يفضلها الكثيرون، وهى تتميز أيضًا بكونها غنية بالمغنيسيوم، كما تحتوى الشيكولاتة على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على رفع هرمون السعادة وتحد من الاكتئاب والتوتر.

- الحبوب الكاملة الحبوب الكاملة هي مصدر جيد للفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد فى تعزيز الحالة المزاجية والاكتئاب الموسمى، كما انها مفيدة لصحة الجسم ومناعته.

- المكسرات تعتبر من أكثر الأكلات الغنية بالفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة وغيرها من العناصر المهمة لصحة الجسم ومناعتك، كما انها تحتوى على بعض العناصر التى تساعد على التخلص من التوتر والقلق.

- الأسماك الزيتية تحتوى الأسماك الزيتية مثل "السردين، التونة، السلمون"، على نسبة عالية من الأوميجا 3 وبعض الفيتامينات والغناصر الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

- الزيوت النباتية ومع ذلك، وبهدف تناول أوميجا 3، يوصي بالتركيز على الزيوت النباتية، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الأوميجا 3 وفيتامينات أخرى مهمة لصحة الجسم.

ومن الممكن أيضًا تناول بعض الأعشاب التى تساعد فى الحد من التوتر وتساعد على استرخاء الأعصاب ومنها "البابونج، الينسون، النعناع، الكاكاو".