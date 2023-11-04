محافظ المنوفية يتابع الموقف النهائى لمجمع مواقف أشمون النموذجى تمهيدا لافتتاحه

المنوفية - محمود شاكر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أعمال إستلام مجمع المواقف النموذجي بأشمون بعد الانتهاء من التشطيبات الكاملة به، للحد من الزحام وتحقيق السيولة المرورية.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين، وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل، واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.

وأوضح المحاسب خالد النمر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، أنه تم إنشاء مجمع المواقف على مساحة 12 ألف م2 بتكلفة ما يقرب من 17 مليون جنيه تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، بقدرة إستيعاب 252 سيارة و4 ورش للصيانة، 18محل تجاري، وغرفة محول كهرباء ومظلات للمواطنين، ومبني إداري مزود بمنظومة حريق كامل وأجهزة كاميرات مراقبة، أعمدة إنارة ، لتحقيق النفع العام للأهالي.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لإنشاء العديد من الأسواق والمواقف الحضارية والمتطورة بديلة عن المواقف والأسواق العشوائية بهدف تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية، لضمان نهو المشروعات فى مواعيدها المحددة، والبدء فى تشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية المطالب الجماهيرية للمواطنين داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة.