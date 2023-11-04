محافظ المنوفية: مستشفيات جديدة بأشمون والشهداء باستثمارات 2.5 مليار جنيه

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الطبية الجارى تنفيذها بمراكز أشمون والشهداء ومنوف لتسريع معدلات الأداء بها وتحقيق نقلة نوعية بمستوى الإنجاز، وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللوجستي اللازم كونها مشروعات هامة تساهم فى تقديم خدمات صحية متميزة للمواطن المنوفى.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن العمل جارى على قدم وساق فى الأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديد، حيث جارى أعمال الحفر ووضع طبقة الإحلال بموقع المستشفى والمقامة على مساحة تزيد عن 29 ألف م2 وبتكلفة إجمالية مليار و350 مليون جنيه، لافتاً إلى أن المشروع يأتى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ويعد إضافة قوية للمنظومة الصحية تساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل المرضى، هذا ومن المقرر أن تضم المستشفى 6 غرف عمليات وقسم الغسيل الكلوي ، وقسم حضانات الأطفال بعدد 42 حضانة وقسم الحروق والذى يضم 5 أسرة عناية و10 أسرة إقامة ، فضلا عن قسم العناية المركزة بعدد 44 سرير، وقسم العيادات الخارجية بـ 19 عيادة " وقسم الاستقبال والطوارئ بـ 27 سرير ، وقسم الإقامة الداخلية بإجمالي 230 سرير".

فيما أكد المحافظ استمرار أعمال الحفر وفرد تربة الإحلال بموقع إنشاء مستشفى الشهداء الجديدة تمهيداً للبدء فى أعمال القواعد المسلحة بمساحة إجمالية أكثر من 21 ألف متر وبطاقة (223) سريرا، وباعتماد مالى قدره (مليار و300 مليون جنيه)، مشيراً إلى أن مستشفى الشهداء ستضم كافة التخصصات المتنوعة لضمان توفير جميع الخدمات الصحية لأهالي مدينة الشهداء وجميع قري المركز البالغ عددها 27 قرية.

وأوضح محافظ المنوفية، أنه حرص منذ توليه حقيبة المحافظة على تبني خطة طموحة لتطوير القطاع الطبي من خلال إنشاء جديد وإقامة (6) مستشفيات بتخصصات متنوعة بنطاق المحافظة، حيث تم الإنتهاء من إجراءات التخصيص لصالح وزارة الصحة لإنشاء وإقامة مستشفى جديدة بالمحور المركزى لمدينة السادات بدلاً من المستشفى القديمة بمساحة 17 فدانا بطاقة 250 سريرا، وكذا الانتهاء من تخصيص إنشاء مركز علاج الأورام لصالح أمانة المراكز الطبية المتخصصة واعتماد الرسومات والتصميمات الهندسية للمركز بمساحة إجمالية 8 ألف و123م2 ، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مستشفى قويسنا الجديدة لصالح وزارة الصحة على مساحة 16 ألف و830 م2، وكذا مشروع إنشاء مستشفى جديدة بمدينة شبين الكوم بجوار كلية التربية الرياضية على مساحة 13 ألف و781م2.