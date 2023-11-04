محافظ أسوان: دخول 600 مشروع لمبادرة حياة كريمة الخدمة بالقرى

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن قصص النجاح كثيرة ومتنوعة كتبت فصولها من عرق وجهد وإخلاص للجميع فى ظل تحديات عديدة عشناها ونعيشها فى كل يوم فكان الخير والنفع على أهالى محافظة أسوان بالقرار الحكيم من الرئيس السيسى بضم جميع قرى المحافظة للمبادرة الرئاسية.

وقال محافظ أسوان ، "بدأنا نجنى ثمار هذه الملحمة الإنسانية والوطنية العظيمة بدخول أكثر من 600 مشروع للخدمة لينعم المواطن الأسوانى بهذه العوائد الإيجابية".

وأضاف المحافظ، أن ذلك ساهم فى أن تصبح جميع القرى مدرجة فى مشروعات المبادرة داخل 39 وحدة محلية قروية أم، و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة وتابع.