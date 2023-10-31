محافظ أسوان يشهد تسليم الدعم المالى للمشروعات الصغيرة للتمكين الاقتصادى للأسر

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات الاحتفال الذى نظمته مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأورمان بالمسرح الصيفى بهدف تحقيق التمكين الاقتصادى للأسر الأكثر إحتياجًا، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة، وقام محافظ أسوان والمشاركين فى الفعاليات بتسليم الدعم المالى لـ 80 مشروعا صغيرا بواقع 30 ألف جنيه لكل مشروع، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أننا نستكمل اليوم سلسلة من الإنجازات التى تحققت وتتحقق فى كافة المجالات وقطاعات العمل داخل الجمهورية الجديدة برؤية وإرادة صلبة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخاصة مبادرته الرائدة المتمثلة " التطوير الشامل للريف المصرى ".. حياة كريمة "، لافتًا إلى الدور المحورى الذى يقوم به المجتمع المدنى لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة فى أداء دورها لتوفير الحماية وتحقيق العدالة الإجتماعية للفئات الأكثر إحتياجًا، وهو الذى يأتى تجسيدًا عمليًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود وتعظيم المشاركة المجتمعية لدفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، وإدخال السرور ورفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار أشرف عطية إلى أن قصص النجاح كثيرة ومتنوعة كتبت فصولها من عرق وجهد وإخلاص للجميع فى ظل تحديات عديدة عشناها ونعيشها فى كل يوم فكان الخير والنفع على أهالى محافظة أسوان بالقرار الحكيم من الرئيس السيسى بضم جميع قرى المحافظة للمبادرة الرئاسية أثناء زيارته لمتابعة جهود مواجهة تداعيات السيول فى عام 2021.

وأوضح عطية، أن ذلك ساهم فى أن تصبح جميع القرى مدرجة فى مشروعات المبادرة داخل 39 وحدة محلية قروية أم، و116 قرى توابع و380 نجعا وكفر وعزبة وتابع، وقد بدأنا نجنى ثمار هذه الملحمة الإنسانية والوطنية العظيمة بدخول أكثر من 600 مشروع للخدمة لينعم المواطن الأسوانى بهذه العوائد الإيجابية، ووجه المحافظ شكره وتقديره للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ممثلًا فى مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان لتنظيم هذا الحفل ليساهم فى إبراز الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية من أجل الإرتقاء بحياة ملايين المصريين وتحسين مستوى المعيشة لهم فى كل شبر من أرض مصر.