اليوم السابع
Ads
السبت، 04 نوفمبر 2023 10:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

كتائب القسام: القصف الإسرائيلى تسبب فى فقدان أكثر من 60 أسيراً منذ 7 أكتوبر

السبت، 04 نوفمبر 2023 09:51 م
كتائب القسام: القصف الإسرائيلى تسبب فى فقدان أكثر من 60 أسيراً منذ 7 أكتوبر أبو عبيدة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" إنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن تسبب القصف الصهيوني الهمجي فى فقدان أكثر من 60 أسيراً من أسرى العدو فى غزة.

وأكد أبو عبيدة أنه بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، قائلا، "يبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبداً بسبب استمرار العدوان الوحشى للاحتلال على غزة".

وتنفذ طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجازر بحق الشعب الفلسطينى، وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن طائرات الاحتلال قصفت منطقة سوق الترنس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعدد من القنابل الثقيلة، وأدى القصف العنيف إلى تدمير عدد كبير من المنازل وممتلكات المواطنين.

 







أبو عبيدة

القسام

الفصائل الفلسطينية

غزة

قصف غزة

فلسطين

حماس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة