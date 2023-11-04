اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبطا لصا أثناء محاولة سرقة.. محافظ قنا يكرم حارسي أمن بمشروع الأمن الغذائي

السبت، 04 نوفمبر 2023 12:38 م
ضبطا لصا أثناء محاولة سرقة.. محافظ قنا يكرم حارسي أمن بمشروع الأمن الغذائي محافظ قنا يكرم حارسي أمن
قنا صابر سعيد

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كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا كلا من حمدى محمد سيد، وعبد العليم عمر عبد العليم، حارسا الأمن بمشروع إنتاج البيض بشهادة تقدير ومكافأة مالية، وذلك ليقظتهما أثناء تأدية مناوبة الحراسة.

وأوضح الداودي، أن حارسي الأمن قاما بإلقاء القبض على لص أثناء محاولته سرقة المحطة والتحفظ عليه لتسليمه للسلطات المختصة للتعامل معه قانونيا.

وقال محافظ قنا، إنه حريص على تكريم النماذج المتميزة لتحفيزهم على العمل، معربا عن فخره واعتزازه بمثل هذه النماذج المشرفة، والتي تسعي لتقديم أفضل ما لديها لخدمة وطنها، فيما أعرب العاملان عن شكرهما وتقديرهما لمحافظ قنا على هذه اللافتة الطيبة.
 

 محافظ قنا يكرم حارسي أمن (1)

محافظ قنا يكرم حارسي أمن (1)

محافظ قنا يكرم حارسي أمن (2)
محافظ قنا يكرم حارسي أمن (2)






تكريم حارسي أمن

حارسي أمن يضبطان لص

الامن الغذائي بقنا

محافظ قنا




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