ضبطا لصا أثناء محاولة سرقة.. محافظ قنا يكرم حارسي أمن بمشروع الأمن الغذائي

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا كلا من حمدى محمد سيد، وعبد العليم عمر عبد العليم، حارسا الأمن بمشروع إنتاج البيض بشهادة تقدير ومكافأة مالية، وذلك ليقظتهما أثناء تأدية مناوبة الحراسة.

وأوضح الداودي، أن حارسي الأمن قاما بإلقاء القبض على لص أثناء محاولته سرقة المحطة والتحفظ عليه لتسليمه للسلطات المختصة للتعامل معه قانونيا.

وقال محافظ قنا، إنه حريص على تكريم النماذج المتميزة لتحفيزهم على العمل، معربا عن فخره واعتزازه بمثل هذه النماذج المشرفة، والتي تسعي لتقديم أفضل ما لديها لخدمة وطنها، فيما أعرب العاملان عن شكرهما وتقديرهما لمحافظ قنا على هذه اللافتة الطيبة.



محافظ قنا يكرم حارسي أمن (1)