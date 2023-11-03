الكشف على 800 مواطن فى قافلة طبية مجانية بأبوتشت ضمن حياة كريمة بقنا

قنا - صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية دير النواهض التابعة لمركز أبو تشت، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 800 مواطن فى كافة التخصصات الطبية المختلفة، بواقع " 262 حالة باطنة، 61 حالة جراحة، 79 حالة أمراض نساء وتوليد، و 290 حالة طب أطفال، و 27 حالة تنظيم الأسرة، و 81 حالة أسنان "، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

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وقال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقدم خدمات التوعية حيث جرى عقد ندوة لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 80 مواطنا.