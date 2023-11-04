زيادة عدد المنتجين والحرفيين على منصة "أيادى مصر" لـ 1800 حرفى و7300 منتج متنوع

الدقهلية شريف الديب

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت معرض الدقهلية الثاني لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، والمقام بحديقة شجرة الدر بالمنصورة ولمدة أسبوع.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد.

وعقب الإفتتاح تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية، المعرض حيث استعرض المشاركين المنتجات والمعروضات، وأشادا بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها، وقدم العارضون الشكر لوزير التنمية المحلية علي إتاحة الفرصة لهم للانضمام لمبادرة " أيادي مصر" والمشاركة في المعارض التي تنظمها الدولة.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصة " أيادى مصر" الالكترونية لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر .

وقال وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة "أيادى مصر"، والاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها، وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن عدد المنتجين والحرفيين على منصة "أيادى مصر" شهد ارتفاعا حيث وصل الي حوالي 1800 حرفي ، كما زاد عدد المنتجات المسجلة لأكثر من 7300 منتج متنوع من جميع المحافظات .

ووجه وزير التنمية المحلية، بتقديم كل سبل الدعم من الوزارة والمحافظة لصغار المنتجين والعارضين بالدقهلية بما يساهم في توسيع أنشطتهم وزيادة فرص العمل في صناعاتهم وكذا إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وتطوير منتجاتهم بصورة مستمرة عن طريق الشركات المتخصصة في هذا المجال وتوفير معارض دائمة لعرض منتجات بما يساهم في زيادة المبيعات والتصدير للخارج .

ومن جهته أكد محافظ الدقهلية، أن الرئيس السيسي يولي أصحاب المنتجات اليدوية والتراثية اهتماما بالغا من خلال تقديم الدعم الكامل لهم ومنذ اول يوم عمل له عمل علي توفير كافة متطالبتهم ووجه بوضع خطة لتسويق منتجاتهم لتشجيعهم علي مواصلة الإنتاج .

وقال "مختار" إن الحرف اليدوية كنز من كنوز مصر وثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من الانقراض ودعمها فقد عرفتها الدولة المصرية منذ أقدم العصور فهي تعبر عن عادات وتقاليد حرف مصرية قديمة .

وأشار "مختار"، إلي أن المحافظة تقدم الدعم الكامل لأصحاب الحرف اليدوية لتشجيعهم علي زيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة من خلال إقامة معارض لعرض منتجاتهم وتوفير كافة السبل والدعم لمشاركتهم في المعارض الكبري علي مستوي الجمهورية ومعرض تراثنا وغيره من المعارض ، بالإضافة إلي عرض منتجاتهم يوميا علي المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية " أيادي مصر" .