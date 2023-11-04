التنمية المحلية: استثمارات الدولة بالدقهلية 162 مليار جنيه فى عهد الرئيس السيسى

الدقهلية شريف الديب

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد تطويره، وتفقدوا الأعمال الجارية بمشروع امتداد المشاية الجديدة علي النيل بإجمالي طول 1250 متر وبعرض يصل الي 14 متر، ويضم طريق سيارات بعرض 6 متر وممشي سياحي ترفيهي علي النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط ، واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش بالوزارة واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلي أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الدقهلية للعام المالي الحالي 2023/2024 بلغت تكلفتها حوالي 678 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات في مجالات رصف الطرق والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، مشيراً الي ان الاستثمارات التي انفقتها قطاعات الدولة المختلفة علي محافظة الدقهلية خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بلغت حوالي 162 مليار جنيه .

وأكد وزير التنمية المحلية ، علي سعي الحكومة لتحسين مستوي جميع الخدمات المقدمة لأبناء محافظة الدقهلية، بما يحقق رضاهم ، وأشاد اللواء هشام آمنة بجهود الدكتور أيمن مختار في خدمة جميع مواطني الدقهلية، والتطوير الكبير الذي شهدته المحافظة في جميع القطاعات .

ومن جهته أوضح " محافظ الدقهلية " بأن تطوير ميدان رمسيس تم بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه ضمن أعمال تطوير المرحلة الأولي من شارع الجيش بطول 2 كيلو متر من أمام استاد المنصورة، و حتي كوبري سندوب بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه، مشيراً إلي أن أعمال التطوير تشمل رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة به ، وتطوير كورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين ، بالإضافة إلي صيانة الحدائق العامة بداية من الإستاد وصولاً الي ميدان ام كلثوم .

وأشار "مختار"، إلي أن تكلفة تطوير المرحلة الأولي من شارع الجيش تمت ضمن الدعم الإضافي الذى حصلت عليه المحافظة من الخطة الاستثمارية لعام 2022 / 2023 بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة قبل موعدها المحدد ، مشيراً إلي أن الدقهلية من أولي المحافظات تنفيذاً للخطة الاستثمارية .

كما أشار المحافظ، إلي أن التكلفة التقديرية لمشروع امتداد المشاية الجديد تبلغ 50 مليون جنيه تقريبا ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ويتم تنفيذه علي مرحلتين المرحلة الأولي تضم قطاع بطول 550 متر والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر .

وأكد "مختار"، أن مشروع امتداد المشاية الجديد حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مرورى وترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة.

ووجه "المحافظ" الشكر والتقدير للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لدعمه الكامل للمحافظة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في جميع القطاعات الخدمية التى تلبي احتياجات المواطنين.