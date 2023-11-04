حبس حارس عقار بتهمة سرقة عملات أجنبية من داخل شقة بالمقطم

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المقطم حبس حارس عقار ونجلته 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة نقود بعملات أجنبية من داخل شقة مواطن، واعترفا المتهمين بارتكابهما للواقعة نظرا لعمل المتهم حارس عقار وابنته خادمة لدى المجنى عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (حارس عقار وابنته) لقيامهما بسرقة حقيبة (مدير شركة للصناعة الورقية – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) من داخل الشقة محل سكنه، "خاصة بالشركة عمله" وبداخلها (مبالغ مالية عملات "أجنبية") عن طريق إستخدام نسخة من "المفاتيح" تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لدى المجنى عليه ، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى، وكذا جزء بالعملة "المحلية" قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه .. وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.