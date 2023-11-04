توقعات أسعار الذهب في البورصة العالمية.. هل يعود السعر فوق 2000 دولار ؟

كتب إسلام سعيد

مع استمرار الاضطرابات في حركة الذهب في البورصة العالمية، ازدادت التوقعات بإمكانية عودة الذهب للصعود في الفترة المقبلة في البورصة العالمية لمستويات فوق ألفين دولار للأونصة وسط زيادة الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

بالرغم من ارتفاع الذهب بنهاية جلسة الأسبوع يظل التذبذب هو المسيطر على تداولاته بين منطقة 1980 – 2000 دولار للأونصة، وينتج التذبذب عن عدم وضوح الاتجاه في الأسواق حالياً، لكن السعر فشل حتى الآن الصعود فوق الفين دولار والاستقرار فوق هذا السعر.

قد ينهي الذهب تذبذبه خلال جلسة اليوم بعد صدور تقرير الوظائف عن الاقتصاد الأمريكي، واختراق المستوى 2000 ومن بعده 2010 يفتح الطرق للمستهدف عند 2020 دولار للأونصة، بينما كسر المستوى 1980 يصل بالذهب إلى المستوى 1950 دولار للأونصة.

أما عن السعر في مصر، تشهد أسعار الذهب تذبذبًا خلال الفترة الحالية في ظل عدم وضوح الاتجاه وضبابية المشهد، وفشل سعر الذهب في اختراق المستوى 2600 جنيه للجرام ليعود إلى التراجع، ويتميز التذبذب الحالي في سوق الذهب باتساع نطاقه حيث نضع نطاقات التذبذب بين 2500 و 2600 جنيه للجرام عيار 21.

كسر المستوى 2500 يعيد السعر إلى 2450 و 2400 جنيه للجرام، بينما اختراق المستوى 2600 يدفع السعر إلى مستوى 2650 و2700 جنيه للجرام.