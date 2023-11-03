ماذا يقول البنك الدولى عن أسعار الذهب خلال عام 2024؟

كتب إسلام سعيد

يتساءل المتابعون لسوق الذهب عالميا ومحليا عن مستقبل أسعار الذهب خلال العام المقبل، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية وكذلك ارتفاع التضخم وتوقعات بحركة مرتفعة لسعر النفط، وفى السياق التالى نرصد ماذا قال البنك الدولي في تقرير حديث له حول مستقبل أسعار الذهب خلال العام المقبل 2024.

أشار البنك الدولي في تقرير له للحديث عن مستقبل السلع، أن الاضطرابات الجيوسياسية قد أثرت مرة أخرى على سوق الذهب، ومن المحتمل أن يؤدى الطلب على الملاذ الآمن إلى ارتفاع الأسعار، حيث إن أى تصعيد محتمل في حرب الكيان الصهيونى مع فلسطين سيخلق المزيد من الفوضى فى الشرق الأوسط.

وتوقع البنك الدولى ارتفاع متوسط أسعار الذهب بنسبة 6% خلال عام 2024 ليصل إلى 1900 دولار للأونصة قبل أن يعود إلى التراجع في العام المقبل.

وفي تقرير منفصل أشار بنك مورجان ستانلي الأمريكي أن حيازات صناديق الاستثمار المتداولة من الذهب الآن عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 مع تدفقات خارجة مستمرة تقريبًا منذ أبريل 2022. وهذا يوضح التحدي الذي يمثله الذهب كاستثمار في ظل ارتفاع عوائد السندات.

توقعات أسعار الذهب العالمية

تشهد أسعار الذهب تذبذب في نطاقات ضيقة خلال تداولات ضيقة حول المستوى 2000 دولار للأونصة، ولا يزال المستوى 1990 دولار للأونصة دعم مؤقت لأسعار الذهب وكسره يدفع السعر إلى منطقة 1975 – 1980 دولار للأونصة ومن بعدها مستويات 1950 دولار للأونصة.

يظل التوجه الرئيسي لسعر الأونصة هو الارتفاع وقد يجد الدعم الكافي هذا الأسبوع للعودة إلى التداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة ومع اختراق المستوى 2010 يستهدف مستويات 2020 و2050 دولار للأونصة حتى الوصول لأعلى قمة تم تسجيلها في مايو الماضي عند 2080 دولار للأونصة.