توفير قطع ملابس مجانية بمعرضين وقافلة طبية فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينتا الحامول ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، تنظيم معرضين للملابس الجاهزة، كما شهد مستشفى جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية ، لجمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، تحت مظلة التحالف الوطني، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعادل درغام، مدير جمعية الأورمان.

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورام بكفر الشيخ، أن الجمعية بالتعاون مع مديرية التضامن بكفر الشيخ، تحرص على تنظيم المعارض وتوفير الملابس الجاهزة، للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، والمستحقة بمراكز وقرى المحافظة.

وأضاف درغام، أنه تم توفير عدد كبير من الملابس بمركزي الحامول ودسوق، جرى توزيعها على المستحقين، كما نظمت الجمعية قافلة طبية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، وتم نقل المرضى من عدد من قرى المحافظة للمستشفى مجانا، وإعادتهم لقراهم.