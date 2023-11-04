"صحة الإسكندرية" تنظم قوافل مجانية للصحة الإنجابية.. اعرف موعدها وأماكن تواجدها

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مديرية الصحة بالإسكندرية ، قوافل طبية مجانية، خلال شهر نوفمبر، حيث تنطلق القوافل المجانية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وتنطلق القوافل بقرى "حياة كريمة" ببرج العرب، ومواعيد القوافل الطبية وأماكن تواجدها هى:

* قرى برج العرب يوم 4 نوفمبر

* نجع العرب يوم 29 نوفمبر

*قرية 5 برج العرب يوم 30 نوفمبر

*منطقة العامرية الطبية يوم 5 نوفمبر

*منطقة كينج مريوط يوم 6 نوفمبر

* قرية اليمن يوم 7 نوفمبر

وقد بلغ إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية لـ 100 يوم صحة بالإسكندرية، نحو مليون و13 ألفا و903 مواطنين، تشمل الخدمات الوقائية "التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية"، ومبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام التربية السكانية.

كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 246 ألفًا و196مواطنًا واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية "القولون- الرئة- البروستاتا- عنق الرحم" 71 ألفا و332 مواطنا.

وبلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية 50 ألفا و986 مواطنا، وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 85 ألفا و595 سيدة، وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 127ألفا و967 مواطان، بالإضافة إلى 42 ألفا و883 من خلال فرق ندوات الإعلام والتربية السكانية.

وخلال الحملة تم تقديم خدمات التطعيم لـ 217 ألفا و114طفلا والمرور على 2191 منشأة غذائية، وسحب 2792 عينة من الأغذية والمشروبات لتحليلها في معامل الوزارة.