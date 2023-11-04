بنى سويف من أفضل 200 جامعة عالميًا والثالث محليا فى تصنيف شنغهاي

أعلن الدكتور منصور رئيس جامعة بنى سويف، حصول الجامعة على المرتبة 101-150 عالميا فى العلوم البيطرية محققه المرتبة الثالثة محليا، وحصلت على المرتبة 151-200 عالميا فى مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية محققة أيضا المرتبة الثالثة محليا، وذلك فى تصنيف شنغهاي الدولي، كما حصلت على الترتيب 201-300 عالميا في مجال العلوم الزراعية محققه المرتبة الثامنة محليا.

وأضاف رئيس الجامعة فى بيان له، أن تصنيف شنغهاي يعتمد على عدد من المؤشرات والمعايير في تصنيف الجامعات منها عدد الأبحاث المنشورة في مجلات دولية، ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع، ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الأبحاث المنشورة فى المؤتمرات الدولية، فضلاً عن عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية.

واضافة الدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة ، إن التصنيف هذا العام حقق نموا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة جهود الباحثين فى النشر الدولي وتشجيع رئيس الجامعة ووزارة التعليم العالي من خلال بنك المعرفة المصري.