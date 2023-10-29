توسعات جديدة بوحدة الحالات الحرجة بمستشفيات جامعة بنى سويف

وأضاف الدكتور منصور حسن لـ"اليوم السابع"، أنه تم توريد عدة أجهزة مثل جهاز الكيمياء وغازات الدم ومنظار عظام وأنف وأذن وجهازين إيكو، مشيراً إلى تفعيل نظام التحول الرقمي لتسجيل بيانات دخول وخروج المرضي إلكترونيا .

وأضاف الدكتور منصور حسن، أنه تم إنشاء وحدة إحصاء وبدأ التجهيز للعمل بنظام الباركود، مشيدا بالجهود المبذولة في تقديم الرعاية الصحية للمرضى وتحسين خدمات المستشفى.