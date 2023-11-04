اليوم السابع
Ads
السبت، 04 نوفمبر 2023 01:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

البدء فى أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية بقرية نيدة فى سوهاج

السبت، 04 نوفمبر 2023 11:58 ص
البدء فى أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية بقرية نيدة فى سوهاج أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية بقرية نيدة فى سوهاج
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت مديرية الرى بمحافظة سوهاج فى أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية بنطاق قرية نيدة، بتكلفة 19 مليون جنيه تقريبا، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بهدف توسعة الطريق، والحفاظ على البيئة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال زيارته الميدانية الأخيرة للموقع.
 
وأوضح مجدي ابراهيم وكيل وزارة الري أن أعمال التغطية بالترعة بدأت من مدخل مدينة سوهاج أمام المدينة الجامعية للطالبات، ولمسافة 700 متر باتجاه طريق سوهاج/ نيدة، لافتا إلى استمرار العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للبرنامج الزمنى المحدد.






سوهاج

محافظ سوهاج

الرى

أخميم

نيدة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة