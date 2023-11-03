مديرية الزراعة بسوهاج تشارك فى إزالة 16 حالة تعد على الأراضى بطما.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية الزراعة بسوهاج، عن قيامها بالمشاركة في حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بطما، بالتعاون مع الإدارة الزراعية، بحملة مكبرة أسفرت عن إزالة 16 حالات تعد على الأراضي الزراعية، وتواصل مديرية الزراعة بسوهاج بشكل مكثف ويومي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، صرح بذلك الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج.

وكشف وكيل وزارة الزراعة بسوهاج أن الحملة جاءت بناء توجيهات وزير الزراعة السيد القصير، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، وتنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص.

وشدد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فى توجيهات أصدرها لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بالتصدي بكل حزم لكافة التعديات، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موجها بتكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة، والمتابعة المستمرة، والتنسيق اليومي، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، بالتعاون مع مديرية الأمن والزراعة وحماية الأراضي بالمحافظة، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية والمصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.



جانب من أعمال الإزالة بطما



مبنى بالطوب الأبيض متعدى على الأرض الزراعية بطما



مبنى بالطوب تمت إزالته