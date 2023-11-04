"الأبعاد الإنسانية.. ومخاطر تجاهلها".. وزارة الأوقاف: 10 قوافل دعوية الجمعة

في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق الجمعة القادمة الموافقة (10/ 11/ 2023م) عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالي:
"الأبعاد الإنسانية.. ومخاطر تجاهلها".. وزارة الأوقاف: 10 قوافل دعوية الجمعةالسبت، 04 نوفمبر 2023 04:21 م
وزارة الأوقاف
كتب لؤى على
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