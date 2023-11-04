اليوم السابع
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السبت، 04 نوفمبر 2023 04:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"الأبعاد الإنسانية.. ومخاطر تجاهلها".. وزارة الأوقاف: 10 قوافل دعوية الجمعة

السبت، 04 نوفمبر 2023 04:21 م
"الأبعاد الإنسانية.. ومخاطر تجاهلها".. وزارة الأوقاف: 10 قوافل دعوية الجمعة وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق الجمعة القادمة الموافقة (10/ 11/ 2023م) عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالي:
 
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قوافل دعوية

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