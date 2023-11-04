787 ندوة لوزارة الأوقاف عن حق الوطن بمساجد الجمهورية

كتب لؤى على

في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ، وفي إطار انطلاق مبادرة (حق الوطن) خلال شهر نوفمبر 2023، انطلقت (787) ندوة بالمساجد الكبرى، تحت عنوان: "الآثار المدمرة للكسب الحرام"، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره ، وذلك على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوات بـ (58) مسجدًا، منها: مسجد الفتح ، ومسجد الظاهر بيبرس.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوات بـ (40) مسجدًا، منها: مسجد المدينة المنورة، ومسجد سيدي عون.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوات بـ (30) مسجدًا، منها: مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض ، ومسجد سيدي عواض.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوات بـ (10) مساجد، منها: مسجد نبي الله داود ، ومسجد الأمين. وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوات بـ (22) مسجدًا، منها: مسجد الجامع ، ومسجد التقوى.

وفي مديرية أوقاف بور سعيد أقيمت ندوات بـ (4) مساجد، منها: مسجد صالح سليم ، ومسجد التوكيلات الملاحية.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوات بـ (16) مسجدًا، منها: مسجد الرحمة ، ومسجد الإسباعية السفلى.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت ندوات بـ (12) مسجدًا، منها: مسجد القديم ، ومسجد الأمناء.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوات بـ (18) مسجدًا، منها: مسجد التوبة ، ومسجد القرية الحمراء.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد ال البيت ، ومسجد الحسيني.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوات بـ (22) مسجدًا، منها: مسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر ، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوات بـ (14) مسجدًا، منها: مسجد أبو الحجاج، ومسجد الكوثر.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوات بـ (32) مسجدًا، منها: مسجد الخياط ، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد صادق الرافعي ، ومسجد عبد الحي خليل.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت ندوات بـ (14) مسجدًا، منها: مسجد الكبير ، ومسجد الطلمبات.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت ندوات بـ (30) مسجدًا، منها: مسجد التقوى ، ومسجد الفتح.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوات بـ (16) مسجدًا، منها: مسجد الفتح ، ومسجد عمر بن الخطاب.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد البحري ، ومسجد المساعي.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت ندوات بـ (50) مسجدًا، منها: مسجد أبو ستيت ، ومسجد السلام.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوات بـ (62) مسجدًا، منها: مسجد الكبير ، ومسجد الصحابة.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت ندوات بـ (39) مسجدًا، منها: مسجد العتيق ، ومسجد العرفاني.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد الجورة ، ومسجد آل عمار.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت ندوات بـ (40) مسجدًا، منها: مسجد الفردوس ، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت ندوات بـ (51) مسجدًا، منها: مسجد صالح الجعفري ، ومسجد العتيق.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوات بـ (48) مسجدًا، منها: مسجد العتيق ، ومسجد السد العالي.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوات بـ (42) مسجدًا، منها: مسجد التوحيد ، ومسجد الفاروق عمر بن الخطاب.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت ندوات بـ (34) مسجدًا، منها: مسجد المرادني ، ومسجد التحرير.