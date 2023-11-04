أسعار الجبن والألبان بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بعد التخفيض.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح العديد من السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% - 25% وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

وتتضمن قائمة أسعار أصناف السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين خلال شهر نوفمبر الجارى، حيث شملت الأسعار قبل وبعد التخفيض وفقا لأنواع كل سلعة بأصنافها المختلفة على النحو التالى:..

جبنة 1كيلو لـ 56.5 جنيه بدلاً من 61.5 جنيه

جبنة 500جرام بـ 31.5 جنيه بدلاً من 33 جنيها

جبنة 250جرام بـ 16.5 جنيه بدلاً من 18 جنيهاً

جبنة125 جرام بـ 9.5 جنيه بدلاً من 11 جنيها

جبنه 250جرام بـ 15 جنيهاً بدلاً من 16 جنيهاً

- جبنة 500 جرام بـ 30 جنيها بدلاً 36 جنيهاً

جنبه 500 جرام بـ 25 جنيهاً بدلاً من 26.75 جنيه

لبن 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلاً من 17.5 جنيه

لبن 1 كيلو كامل الدسم بـ 29 جنيهاً بدلاً من 34 جنيها

كيس لبن كامل الدسم 500 ملى بـ 16 جنيهاً بدلاً من 17 جنيهاً

لبن كامل الدسم 1 لتر بـ 34.5 جنيه بدلاً من 35

كيس حليب 500 كجم بـ 13جنيهاً بدلا من 15 جنيهاً

كيس حليب 1 لتر بـ 25 جنيهاً