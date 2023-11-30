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7 معلومات عن وزير الخارجية الأمريكى الراحل هنرى كيسنجر

الخميس، 30 نوفمبر 2023 10:00 ص
7 معلومات عن وزير الخارجية الأمريكى الراحل هنرى كيسنجر هنري كيسنجر
كتبت : شيماء عبد المنعم

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 توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر يناهز الـ100 عام، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية.

هنري كيسنجر
هنري كيسنجر

 

وقالت المؤسسة الاستشارية التابعة للدبلوماسي الراحل في بيان إن Henry Kissinger الذي كان وزيرًا للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، وأدى دورًا دبلوماسيًا محوريًا خلال الحرب الباردة "توفي اليوم في منزله بولاية كونيتيكت".

 

وهذه 7 معلومات عن هنري كيسنجر 

1-ولد كسنجر في جنوب ألمانيا عام 1923، حيث كان والده مدرسا، وفرت عائلته من ألمانيا النازية.

2-جاءت إلى الولايات المتحدة في عام 1938، وفق مؤسسته الاستشارية.

3-بعد أن أصبح مواطنا أميركيا في عام 1943، خدم في فرقة الجيش الرابعة والثمانين من عام 1943 إلى عام 1946.

4-حصل على النجمة البرونزية لخدمته الجديرة بالتقدير، وكذلك انضم بعد ذلك إلى فيلق الاستخبارات المضادة في ألمانيا، حتى عام 1959".

5-أطلق كيسنجر عجلة التقارب بين واشنطن وكلّ من موسكو وبكين في سبعينيات القرن الماضي.

6- حاز في 1973، تقديراً لجهوده السلمية خلال حرب فييتنام، جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الفيتنامي لي دوك ثو.

7-ظلّ كيسنجر حتى وفاته فاعلاً على الساحة السياسية الدولية، ولم يثنه تقدّمه في السنّ عن السفر ولقاء العديد من قادة العالم، وكان آخرهم الرئيس الصيني شي جينبينج الذي التقاه في يوليو الفائت في الصين.







وزير الخارجية الأمريكي

هنري كيسنجر

وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر

Henry kissinger

هنرى كيسنجر

كسنجر

وفاة هنرى كسنجر

وزير الخارجية الامريكي الاسبق

كيسنجر

وفاه هنري كيسنجر



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