المستشار الألمانى ناعيا كيسنجر: العالم فقد دبلوماسيا عظيما

وكالات

نعي المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الذي توفي فجر اليوم عن عمر يناهز الـ 100 عام.

وقال شولتس عبر حسابه على منصة إكس: "لقد ساهم هنري كيسنجر في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية على نحو لم يفعله سوى عدد قليل من الآخرين".

وأضاف المستشار الألماني: "كان التزامه بالصداقة عبر حلف شمال الأطلسي "الناتو" بين الولايات المتحدة وألمانيا كبيرًا، وظل دائمًا قريبًا من موطنه الألماني"، مشيرا إلى أن العالم فقد دبلوماسيًا عظيمًا.