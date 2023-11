المستشار الألمانى ناعيا كيسنجر: العالم فقد دبلوماسيا عظيما

نعي المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الذي توفي فجر اليوم عن عمر يناهز الـ 100 عام.

وقال شولتس عبر حسابه على منصة إكس: "لقد ساهم هنري كيسنجر في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية على نحو لم يفعله سوى عدد قليل من الآخرين".

وأضاف المستشار الألماني: "كان التزامه بالصداقة عبر حلف شمال الأطلسي "الناتو" بين الولايات المتحدة وألمانيا كبيرًا، وظل دائمًا قريبًا من موطنه الألماني"، مشيرا إلى أن العالم فقد دبلوماسيًا عظيمًا.

Henry Kissinger shaped American foreign policy like few others. His commitment to the transatlantic friendship between the USA and Germany was significant, and he always remained close to his German homeland. The world has lost a great diplomat. pic.twitter.com/waEQsq51yo