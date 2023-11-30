اليوم السابع
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المستشار الألمانى ناعيا كيسنجر: العالم فقد دبلوماسيا عظيما

الخميس، 30 نوفمبر 2023 09:18 ص
المستشار الألمانى ناعيا كيسنجر: العالم فقد دبلوماسيا عظيما المستشار الألماني أولاف شولتس
وكالات

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نعي المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الذي توفي فجر اليوم عن عمر يناهز الـ 100 عام.

وقال شولتس عبر حسابه على منصة إكس: "لقد ساهم هنري كيسنجر في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية على نحو لم يفعله سوى عدد قليل من الآخرين".

وأضاف المستشار الألماني: "كان التزامه بالصداقة عبر حلف شمال الأطلسي "الناتو" بين الولايات المتحدة وألمانيا كبيرًا، وظل دائمًا قريبًا من موطنه الألماني"، مشيرا إلى أن العالم فقد دبلوماسيًا عظيمًا.

 







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