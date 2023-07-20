وزير خارجية الصين لكيسنجر: أمريكا تحتاج حكمتك وشجاعة نيكسون

وكالات

التقى الرئيس الصيني شي جين بينج الخميس، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في بكين، في وقت أكد فيه وزير الخارجية الصيني وانج يي أن السياسات الأمريكية تجاه بلاده تتطلب حكمة كسينجر الدبلوماسية، وشجاعة الرئيس الأمريكي الراحل ريتشارد نيكسون السياسية.

وقال التلفزيون المركزي الصيني إن شي التقى كسينجر في قصر دياويوتاي للضيافة في بكين، ولم يتم الإفصاح بعد عن تفاصيل بشأن المحادثات.

وقبل ذلك التقى كسينجر، البالغ من العمر 100 عام، وزير الخارجية الصيني وانج يي ووزير الدفاع لي شانج فو.

وخلال اللقاء أثنى وانج على كيسنجر، قائلا إنه "صديق قديم"، وأشاد بدوره "الذي لا يمكن لغيره القيام به" في تعزيز التفاهم المتبادل بين بكين وواشنطن.

وأبلغ وانج الدبلوماسي الأمريكي المخضرم بأن تطويق بلاده واحتواءها مستحيلان، مشددا على أن "تطور الصين يتمتع بدينامية داخلية ومنطق تاريخي مطلق، ومحاولة تغيير الصين مستحيلة".