وكيل صحة دمياط يبحث جاهزية المستشفيات استعدادا للانتخابات الرئاسية

دمياط معتز الشربيني

عقد اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة ب دمياط، اجتماعا مع مديرى المستشفيات ومديرى الإدارات الفنية بمديرية الصحة فى حضور الدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات لبحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية ورفع مستوى الاستعداد بالمستشفيات والمراكز الطبية .

وبدأ الاجتماع بالتشديد علي جميع العاملين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة باعتباره واجب وطني.

وعلى الصعيد الأخر، وجه وكيل وزارة الصحة برفع حالة التأهب والاستعداد بالمستشفيات للحالة القصوى حتى نهاية الانتخابات، وتابع مؤشرات عمل المستشفيات والسلبيات الملاحظة أثناء المرور، كما تم مناقشتها ووضع الحلول لها موجها الإدارات المعنية بالمديرية بالاجراءات التى تتخذها لتلافى هذه السلبيات.

كما تابع وكيل وزارة الصحة، المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما وجه بتوفير وصرف أدوية الحالات الحرجة من أى صيدلية يتوافر بها الأدوية وعمل مقاصات بين الصيدليات ذات الأوعية المالية المختلفة، ووضع حاجة المريض فى المقام الأول.

كما نبه وكيل الوزارة، على إعادة توزيع المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، وذلك لتلافى ركودها وتغطية الاحتياجات فى حالة نقص توريدها .

وأشار وكيل الصحة الى رفع درجة المتابعة والمرور المتواصل على جميع المستشفيات على مدار الساعة ومتابعة تنفيذ جداول وخطط العمل بالمستشفيات، كما شدد على تدريب الأطباء على النداء الحرج، كذلك متابعة المدير المناوب للتسجيل الطبي بالمستشفى.