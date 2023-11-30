وزارة العمل: استمرار حصر العمالة غير المنتظمة بمشروعات أسوان

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل في بيان لها أن مديرية العمل بمحافظة اسوان شكلت لجنة برئاسة مدير المديرية، لعمل زيارة ميدانية لمشروع الطاقة الشمسية بفارس 500 ميجا، أحد المشروعات العملاقة لإنتاج الكهرباء والطاقة النظيفة، وذلك لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة العاملة في المشروع وضمها لقاعدة بيانات المسجلين بالمديرية وشمولها بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها المديرية بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها، وذلك في إطار جهود المديرية لتوفير الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية بمحافظة أسوان..

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل باسوان ، أنه جرى تنظيم الزيارة فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية وحصر هذه العمالة على أرض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات، وأفاد مدير المديرية انه ترأس اللجنة المشاركة بالزيارة يرافقة وفد من المديرية،من وحدة العمالة غير المنتظمة، ومفتشين ، حيث بدأت عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة على أرض الواقع في المشروع، كما تقدم العمال بالشكر والتقدير لوزير العمل واللواء اشرف عطية محافظ اسوان على اهتمامهم بملف العمالة غير المنتظمة ومؤكدين أنهم على قدر المسؤولية ومستمرين فى عملهم لرفعة وطنهم وحتى تشغيل هذه المشاريع التى تعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط جولة تفقدية لمدرسة النور والأمل المكفوفين وضعاف السمع ،لمتابعة عدداً من البرامج التدريببة المهنية المجانية المنعقدة هناك لطلاب المدرسة على بعض المهن الحرفية ومنها "صيانة الدش، صيانة المحمول، التفصيل والخياطة، حاسب آلي، تطريز وأشغال يدوية" ، ويأتي تنفيذ تلك الدورات التدريبية بالتعاون بين المديرية ومديرية التربية والتعليم لتدريب الطلاب من ذوى الهمم فى إطار خطة المديرية لدمج تلك الفئة فى سوق العمل وذلك من خلال توفير برامج تدريبية مجانية مناسبة ، او من خلال توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية لهم من خلال الأجهزة التابعة للمديرية ، حيث يمنح المتدربين في نهاية البرامج التدريبية شهادة معتمدة تفيد اجتيازه للدورة بنجاح بالإضافة إلى أن المديرية من جانبها توفر كل الأدوات اللوجستية اللازمة لتنفيذ مثل هذه الدورات بسهولة ويسر وإنتظام ..

واوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، ان ذلك يأتى في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاته بضرورة تدريب وتأهيل ودمج ذوي الهمم في البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة ، فضلاً عن تنمية مهاراتهم المهنية والاستفادة من قدراتهم وامكانياتهم ، مؤكداً ان المديرية تقدم كافة سبل الدعم اللازمة والممكنة للشباب والفتيات على حد سواء ، وبخاصة ذوي الهمم وذلك فيما يتعلق بالبرامج التدريبية والخدمات والأنشطة التي تقدمها الوزارة من خلال مديرياتها ، ومشيراً إلى أن عدد المتدربين والمتدربات المشاركين بالدورات تدريبية موزعين كالتالى : دورة صيانة الدش "ذكور" عدد 20 متدرب ، ودورة الحاسب الٱلى "ذكور" عدد 20 متدرب، ودورة التفصيل والخياطة "إناث" عدد 15 متدربة ، ودورة التطريز والأشغال اليدوية "إناث" عدد 15 متدربة ، كما ابدى المتدربين سعادتهم البالغة للمشاركة في تلك الدورات التدريبية، مطالبين بضرورة تعميمها ونشرها على مدارس ذوي الهمم لدمجهم وانخراطهم في سوق العمل.