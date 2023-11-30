نصائح لوقاية النساء من هشاشة وكسور العظام بعد سن الخمسين

كتبت رانيا عامر

أكدت دراسة حديثة في الهند أن أغلبية مرضى هشاشة العظام من النساء، فعندما تصاب المرأة بهذا المرض تكون أكثر عرضة لكسور وهشاشة العظام، وهناك العديد من الأسباب المؤدية لتعرضها للهشاشة مع إختلاف الأعمار ومنها، سوء التغذية وقلة نسبة الكالسيوم.

وأوضح الباحثون خلال دراستهم أن 61 مليون شخص في الهند يعانون من هشاشة العظام، وأن 80٪ من النساء، بجانب إحصائية منظمة الصحة العالمية فإن 30% من النساء بعد انقطاع الطمث يصابون بهذا المرض.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقعonlymyhealth سنتعرف على طرق الوقاية من خطر الإصابة يهشاشة العظام.

طرق الوقاية من خطر الإصابة بهشاشة العظام :

-النظام الغذائى المتوازن



النظام الغذائي يلعب دورا هاما في الحفاظ على الصحة العامة وخاصة صحة العظام، فيحتاج الجسم الى التغذية السليمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات المختلفة، التي تعمل على نمو العضلات وتقويتها، بالإضافة الى ضرورة توافر الكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران مغذيان أساسيان لصحة العظام، كما تعتبر منتجات الألبان والخضروات الورقية والأطعمة والأسماك الدهنية مغذية ومفيدة.

-ممارسة الرياضة



تعد ممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام من الأمور الضرورية لتقوية صحة العظام، تعتبر الأنشطة مثل المشي والركض والرقص وتدريبات المقاومة مفيدة للحفاظ على قوة العظام. فممارسة تمارين رفع الأثقال لتحفيز تكوين العظام وزيادة كثافتها، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على وزن صحي للجسم أمر بالغ الأهمية لصحة العظام، ويمكن أن يؤدى فقدان الوزن الشديد إلى زيادة خطر هشاشة العظام والكسور بالجسم.

-الابتعاد عن التدخين



الإقلاع عن التدخين وتقليل تناول الكحوليات يساعد في حمايتك من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام، حيث أكدت الأبحاث أن شرب الكحول والتدخين يعرضك الى هشاشة العظام.

-تناول كمية مناسبة من فيتامين ك



من المعروف أن فيتامين K يلعب دورا في صحة العظام من خلال مساعدة الجسم على الاستفادة من الكالسيوم، وضرورة تناول الأطعمة الغنية بفيتامين كـ، مثل الخضار الورقية والقرنبيط وكرنب بروكسل، في نظامك الغذائي لتقوية العظام.