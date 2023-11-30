اليوم السابع
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نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء بأنظمة التبريد والسخانات بالمبانى الحكومية

الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:00 ص
نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء بأنظمة التبريد والسخانات بالمبانى الحكومية وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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وجهت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة عدد من النصائح لخفض استهلاك أنظمة التبريد و السخانات الكهربائية بالمباني الحكومية من الكهرباء، وذلك من خلال إصدار دليل جديد لمساعدة المبانى الحكومية  فى ترشيد استهلاك الكهرباء و تحسين كفاءة الطاقة للمساهمة فى خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد ، و دعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل.
 
و فيما يلي أهم النصائح لخفض استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية  :
 
أولا : أنظمة التبريد
 
1 ضبط درجه حرارة التكييف عند درجه (25) درجه مئوية.
 
2- استخدام المراوح في أوقات درجات الحرارة المعتدلة.
 
ثانيا : أجهزة السخانات الكهربائية
 
1. الصيانة الدورية لمواسير المياه حيث أي تسريب يزيد من فقد الطاقة الكهربائية. 
 
2-ضبط الثرموستات عند درجه الحرارة ما بين (40-60) درجه مئوية.
 
ثالثاً : الغلاية : )
 
1. يفضل استخدام الغلاية وقت الحاجة والكمية المطلوبة فقط بقدر الاحتياج.
 
2- الاحتفاظ بالمياه الساخنة في حافظة الماء الساخن.
 
3-عدم ترك الفيشة في الكهرباء فإنها تزيد من فقد الطاقة.
 
4- التأكد من سلامة الغلاية وعدم وجود مشكلة أو عطب في اسطوانة العزل الحراري.






وزارة الكهرباء

الكهرباء

ترشيد استهلاك الكهرباء



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