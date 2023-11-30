نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء بأنظمة التبريد والسخانات بالمبانى الحكومية

كتبت رحمة رمضان

وجهت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة عدد من النصائح لخفض استهلاك أنظمة التبريد و السخانات الكهربائية بالمباني الحكومية من الكهرباء، وذلك من خلال إصدار دليل جديد لمساعدة المبانى الحكومية فى ترشيد استهلاك الكهرباء و تحسين كفاءة الطاقة للمساهمة فى خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد ، و دعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل.

و فيما يلي أهم النصائح لخفض استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية :

أولا : أنظمة التبريد

1 ضبط درجه حرارة التكييف عند درجه (25) درجه مئوية.

2- استخدام المراوح في أوقات درجات الحرارة المعتدلة.

ثانيا : أجهزة السخانات الكهربائية

1. الصيانة الدورية لمواسير المياه حيث أي تسريب يزيد من فقد الطاقة الكهربائية.

2-ضبط الثرموستات عند درجه الحرارة ما بين (40-60) درجه مئوية.

ثالثاً : الغلاية : )

1. يفضل استخدام الغلاية وقت الحاجة والكمية المطلوبة فقط بقدر الاحتياج.

2- الاحتفاظ بالمياه الساخنة في حافظة الماء الساخن.

3-عدم ترك الفيشة في الكهرباء فإنها تزيد من فقد الطاقة.

4- التأكد من سلامة الغلاية وعدم وجود مشكلة أو عطب في اسطوانة العزل الحراري.