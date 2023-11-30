اليوم السابع
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الخميس، 30 نوفمبر 2023 04:20 م
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مقتل شاب على يد صديقه بالدقهلية بسبب خلافات مادية

الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:43 م
مقتل شاب على يد صديقه بالدقهلية بسبب خلافات مادية جثة -أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه على يد صديقه، بعدما سدد له طعنة نافذة، أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما، بسبب خلافات مادية، وذلك بقرية صدقا التابعة لمركز تمي الأمديد فى محافظة الدقهلية
 
وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول شاب يدعى أحمد حاتم فتحي، ويبلغ من العمر 20 عامًا، مقيم بقرية صدقا بتمي الأمديد، جثة هامدة وبه طعن سكين، ادعاء تعد من آخرين. 
 
وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه وصديقه بسبب خلافات مالية بينهما، وسدد له طعنة نافذة من سلاح أبيض أودت بحياته وفر هاربًا. 
 
وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، فيما يكثف ضباط مباحث المركز من جهودهم لضبط الجاني.






الدقهلية

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مركز تمي الامديد

مقتل شاب على يد صديقه




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