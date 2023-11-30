محافظ كفر الشيخ: 44 منفذا لتوفير السكر بـ27 جنيها ضمن مبادرة خفض الأسعار

وقال محافظ كفرالشيخ إنه يتم توفير السكر للمواطنين بـ30 منفذاً ضمن المبادرة كالتالي، في بندر ومركز كفر الشيخ بمنافذ (الخياط، المزلقان، صبري القاضى، سخا)، وفروع زهران ماركت، وفروع كازيون ماركت، ومدينة مسير، مدينة سيدى غازى أمام المستشفى العام، والتوزيع ببندر ومركز دسوق بهايير ميزة بشارع الجيش، ومنفذ الكردى بالميدان الإبراهيمي، وقرى العجوزين وكفر مجر وشباس الملح وشابه، والتوزيع بمركز سيدى سالم بطريق دمرو الحداد.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، والتوزيع بمركز فوه ببندر فوه شارع السوق - شارع الفتح، والتوزيع بمركز مطوبس أمام مجلس المدينة - برمبال - أبو دنيا - عدنان محروس أبو عيانة، والتوزيع بمركز قلين بمجلس المدينة - أحمد محمود الديب - ممدوح رياض صبح، والتوزيع بمركز الرياض ببندر الرياض أمام المسجد الكبير، والتوزيع بمركز بلطيم بمنفذ بلطيم، والتوزيع بمركز الحامول بمعرض أهلا رمضان - محمد رضا عوض بالزعفران. والتوزيع بمركز بيلا بمنفذ بيلا بشارع محمد على الطنبارى بمدينة بيلا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه يتم توزيع السكر أيضاً من خلال 14 منفذاً بالشركة العامة لتجارة الجملة بعموم المحافظة ببندر ومركز كفرالشيخ بدلتا ماركت (بجوار الجمعية الشرعية - بجوار مدرسة السلام - بجوار مستشفى عمر بن الخطاب، ودلتا ماركت (دقميرة - سيدى غازى)، والتوزيع ببندر دسوق بدلتا ماركت خلف عمر أفندى، والتوزيع بمركز سيدى سالم بدلتا ماركت بحوار بنك القاهرة، والتوزيع بمركز فوه بدلتا ماركت بجوار بنك مصر، والتوزيع بمركز قلين بدلتا ماركت ( قلين البلد- شباس عمير)، والتوزيع بمركز بلطيم بدلتا ماركت بجوار بنك مصر، والتوزيع بمركز الحامول بدلتا ماركت بجوار سوق السمك، والتوزيع بمركز بيلا بدلتا ماركت بجوار مجلس المدينة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ25% وهى سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة الى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، مما يؤكد وقوف القيادة السياسية الى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

وكلف محافظ كفر الشيخ، المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بزيادة عدد المنافذ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

أكد محافظ كفر الشيخ أنه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتاً أن ظاهرة ارتفاع الأسعار هى ظاهرة يعانى منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معاً لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين، وزيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.