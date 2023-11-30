اليوم السابع
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الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:55 م
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مستقبل وطن ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي بدسوق.. صور

الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:39 م
مستقبل وطن ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي بدسوق.. صور مؤتمر جماهيرى بدسوق لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي
كفر الشيخ- محمد سليمان

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بدأ منذ قليل، المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ فى مدينة دسوق، بحضور قيادات الحزب والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلى الأوقاف والأزهر والكنيسة، والكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق والفنان سامح الصريطى، وبطل العالم الشحات مبروك، والآلاف من المواطنين
 
وقال المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة، إن "الجميع اجتمع على كلمة واحدة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمواجهة التحديات التى تحيط بنا من كل جانب"، مشيراً إلى أن أيام الانتخابات ستشهد تواجدا كبيرا من أهالى المحافظة، للإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.
 
وقال اللواء يحى عيسوى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالأمانة المركزية: "محافظة كفر الشيخ، محافظة الكرم والشهامة، نرسل التحية من هنا للرئيس عبد الفتاح السيسى، ونقول إننا فى لحظة تاريخية من تاريخ مصر ليظهر المخلصين من أبناء الوطن المستعدين لبذل الغالى والنفيس، ومواجهة التحديات والعبور بمصر إلى بر الأمان".
 
وأكد أن هذه الحشود، تؤكد أننا خلف الرئيس ونعلن اليوم من كفرالشيخ أننا ندعم الرئيس السيسى لانجازاته الواضحة وضوح الشمس فى جميع المجالات.
تواجد كبير من الأهالي
تواجد كبير من الأهالي

جانب من الحشد
جانب من الحشد

جانب من الحضور
جانب من الحضور

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

حضور كبير في المؤتمر
حضور كبير فى المؤتمر

 







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