محافظ الإسكندرية: مصر وتركيا تجمعهما علاقات قوية وممتدة عبر التاريخ

الإسكندرية جاكلين منير

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، بحضور مليح بورا كريم القنصل العام لدولة تركيا بالإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، و أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، ولفيف من القيادات والشخصيات العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وجه محافظ الإسكندرية خالص التهنئة إلى الشعب التركي الشقيق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، مؤكدًا قوة الترابط بين الشعبين المصري والتركي.

وأكد اللواء محمد الشريف أن مصر وتركيا تجمعهما علاقات قوية وممتدة عبر التاريخ ،وقال "لذا نحن حريصون على تقديم كامل الدعم والرعاية لزيادة أواصر العلاقات والتعاون المشترك والمتبادل بين الجانبين في جميع المجالات، خاصة المجال الاستثماري".