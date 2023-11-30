حى الجمرك بالإسكندرية يطلق "هنوصلك" لاستخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لذوى الهمم

الإسكندرية جاكلين منير

تابعت اليوم المهندسة نهى خليفه رئيس حى الجمرك، إطلاق حملة "هنوصلك لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة " لذوى الهمم، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحى، وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ونسقت مدير إدارة التنمية المحلية ومدير وحدة تكافؤ الفرص للمرأة وذوى الهمم بالحى مع كلا من إدارة التأهيل بمديرية التضامن الإجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرى بالإسكندرية وجمعية استمروا فى العطاء الخيرية، وذلك لتفعيل الحملة تزامنا مع اليوم العالمى لذوى الهمم، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات والحصول على كارنيه الخدمات المتكاملة لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة.

وتقدم اليوم 84 مواطن للاستفسار والحصول على بطاقة الخدمات منهم31 حاله حجز للكشف الطبى، وذلك للحصول على الاستفادة الكاملة من مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الهمم من تخفيضات وخصومات والاعفاءات المختلفة وكذلك تسهيل التعاملات مع الجهات.

وجاءت الحملة فى إطار اهتمام وتكاتف جميع مؤسسات الدولة، والقيادات السياسية بتلك الفئات من خلال دعمهم وتقديم الخدمات للمستحقين من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة.