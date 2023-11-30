مجلس إدارة راكتا للورق يسعى لإيجاد مستثمر استراتيجى لفتح المجال للقطاع الخاص

كتب عبد الحليم سالم

تسعى شركة العامة لصناعة الورق - راكتا إحدى شركات القابضة الكيماوية المدرجة فى البورصة لفتح المجال للقطاع الخاص أو مستثمر استراتيجي لتطوير المصانع لا سيما بعدما حققت خسائر منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي بقيمة 45.62 مليون جنيه.

‏كشفت مصادر اليوم السابع أن مجلس الإدارة يسعى إلى إيجاد مستثمر استراتيجي للشراكة على مصانع راكتا للورق كبديل عن تصفية الشركة حفاظا على العاملين فيها.

وذكرت راكتا في بيان للبورصة ، أن الخسائر المرحلة بلغت بنهاية نوفمبر الجاري نحو 967.33 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن حققت إيرادات خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري بقيمة 591 ألف جنيه، وكشفت إنها تعاقدت مع الأهلي فاروس لجذب مستثمر للتطوير

وكانت الجمعية العامة غير العادية للعامة لصناعة الورق - راكتا، وافقت على استمرار الشركة في أداء نشاطها لحين الانتهاء من الترويج لجذب مستثمرين للدخول في مشروع شراكة أو لأقرب جمعية عامة.

وقررت العمومية فتح باب التقدم للمعاش المبكر الاختياري للعاملين بالشركة بهدف تحسين هيكل الشركة المالي والإداري في سبيل التفاوض مع المستثمرين.

يشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا، حققت خسائر بلغت 51.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 90.79 مليون جنيه في العام المالي السابق له.