رغم الأنفلوانزا.. بابا الفاتيكان يدعو للصلاة من أجل استمرار هدنة غزة

فاطمة شوقى

أعرب بابا الفاتيكان ، البابا فرانسيس ، عن تفاؤله باستمرار الهدنة الإنسانية في غزة ، وقال في جلسة الاستقبال التي يعقدها كل أسبوع "أرجو أن نواصل الصلاة من أجل الوضع الخطير في فلسطين وإسرائيل، وآمل باستمرار وقف اطلاق النار في غزة ، وأرجو أن يبقى السلام".

وقالت إذاعة الفاتيكان على موقعها الإلكترونى، إن بابا الفاتيكان ألغى أمس الأربعاء عقد الجلسة العامة التي يعقدها في ساحة بطرس بسبب اصابته بالانفلونزا ، ولكنه صمم على عقد اجتماع في مقر الفاتيكان، من أجل الدعوة الى الصلاة لاستمرار وقف اطلاق النار في غزة.

وقال البابا "آمل أن يستمر وقف إطلاق النار في غزة. ولهذا السبب آمل أن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية الضرورية. لقد تلقيت أخبارًا من المجتمع هناك تفيد بعدم وجود ماء وخبز وناس يعانون، أولئك الذين يعانون هم أناس عاديون. المحاربون لا يعانون، نحن نريد السلام".

وكان بابا الفاتيكان ألغى زيارة كانت مقررة إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) بسبب استمرار معاناته من الأنفلونزا والتهاب الرئة، وكان من المقرر أن يبدأ البابا زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى دبي، الجمعة.

أعلن الفاتيكان ، أن البابا فرنسيس الذى يعانى من التهاب فى الرئة فى حالة "جيدة ومستقرة" ويتلقى علاجا بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد وسيقلص أنشطته خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الحفاظ على قوته.

وكتبت الفاتيكان عبر منصة "إكس" أن البابا خضع لفحص طبى فى أحد مستشفيات روما للاطمئنان على عدم إصابته بمضاعفات رئوية قبل أن يعود إلى الفاتيكان.