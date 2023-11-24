اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 06:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قبيل محادثات المناخ العالمية.. جوتيريش يحط على "جليد" القارة القطبية الجنوبية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 06:00 ص
قبيل محادثات المناخ العالمية.. جوتيريش يحط على "جليد" القارة القطبية الجنوبية الأمين العالم للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
وكالات

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وصل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الخميس إلى "قاع العالم" (القارة القطبية الجنوبية) قبيل محادثات المناخ العالمية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28).

وكان غوتيريش قال في وقت سابق "إن العالم يجب أن يخفض انبعاثات الكربون لمنع ذوبان هذه البيئة الحساسة". إذ يتسبب ارتفاع درجات حرارة الهواء والمحيطات في ذوبان جليد القطب الجنوبي.

 







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