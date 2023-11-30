وقال المستشار حازم بدوي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الهيئة الوطنية للانتخابات، لم تدخر جهدا في سبيل التيسير على الناخبين وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ أمامهم وتعوقهم عن ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة والتصويت في العملية الانتخابية، موضحا أن الهيئة حددت 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، كمراكز انتخابية للمصريين في الخارج، من المقيمين أو الزائرين، للإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على إحاطة العملية الانتخابية بكافة ضمانات النزاهة والشفافية المطلقة، وفقا لأحكام الدستور والقانون وطبقا لأعلى المعايير الدولية المتعارف عليها في شأن إدارة الاستحقاقات الانتخابية، على نحو يكفل أن تكون أصوات الناخبين في صناديق الاقتراع معبرة تماما عن إرادتهم الحرة.

وأعرب المستشار حازم بدوى عن ثقته في أن أبناء مصر بالخارج المنشغلين بقضايا الوطن، لن يتوانوا عن اغتنام كل فرصة ممكنة يعكسوا من خلالها الوفاء للوطن وارتباطهم الوثيق بقضاياه وحرصهم على مستقبله، وإظهار الصورة الحضارية المشرفة للمواطن المصري الحريص على إعمال حقوقه السياسية ودعم ومساندة الوطن في ظل التحديات الإقليمية والدولية.